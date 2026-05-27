Tre palchi per oltre quaranta artisti, tra musica, sport e socialità in dieci giornate di fila, nel cuore del capoluogo: anche quest'anno fanno ritorno a Cagliari gli appuntamenti di "Ateneika", ormai da diverso tempo tra i più attesi dell'anno e interamente concentrati negli spazi del Cus Cagliari. Una dodicesima edizione che, dal 28 maggio al 6 giugno, vedrà ancora una volta Radiolina come media partner ufficiale, fra tornei – con duemilaquattrocento iscritti e quasi settecento squadre in gioco – eventi collaterali e concerti, con ospiti Ditonellapiaga, EroCaddeo, Giancane e tanti altri ancora.

Un festival inclusivo e accessibile, in un intrecciarsi di musica, energia e aggregazione, il cui programma è stato presentato ufficialmente lunedì mattina nella sala del consiglio del rettorato universitario. Un nuovo, promettente programma per uno degli appuntamenti universitari più partecipati dell'Isola: e a supportare l'enorme sforzo, oltre duecentocinquanta volontari e uno speciale bus-navetta, concordato con la Ctm per l'occasione e garantito per ognuna delle serate da mezzanotte fino alle tre e mezza del mattino. Inoltre, per venire incontro alle recenti proteste sul rumore dai residenti, verrà raddoppiata l'attrezzatura fonoassorbente e vi sarà il massimo rispetto degli orari.

La musica

Grande apertura questo giovedì, sulle note delle potenti selezioni della veterana di Harder Times Marascia e del collega bolognese Rudeejay alias Rodolfo Seràgnoli, dj, produttore e conduttore radiofonico bolognese di lungo corso. L'indomani sarà un'altra serata di elettronica, con il collettivo isolano del capoluogo Radio Fortuna che precederà le attese performance del duo italo-disco Mind Enterprises, formati nel 2012 da Andrea "Secco" Tirone e Roberto "Baffone" Conigliaro, e dell'assoluta novità Fenoaltea, giovane artista palermitano dal respiro internazionale. Sabato invece spazio ai sound tradizionali, con gli eclettici set dei Chroma Sound System e l'indie rock dal sapore stoner e rumoristico dei Little Pieces of Marmelade, per chiudere domenica con il primo, grande ospite: il campione dell'ultima edizione di X Factor EroCaddeo, preceduto sul palco dalla cantautrice monzese Gioia Lucia.

La musica ripartirà già da lunedì, con l'"After Class" di Radiolina che riporterà studenti e partecipanti all'evento sulla pista da ballo, in attesa della grande settimana in arrivo: dai suoni urban e indipendenti di lunedì 2, con l'hip hop intellettuale di Dutch Nazari, il cantautorato combattivo di Giancane e l'r&b militante e identitario di Shardàna, alle recentissimo contaminazioni elettroniche di martedì 3 con Faccianuvola e Bucato Fresco, passando per l'indie-pop di Ditonellapiaga e Sofia Gobbi nel mercoledì e l'assalto della nuova generazione rap e trap con 18K, Marte e Visino Bianco di giovedì. Chiuderanno in bellezza la bolognese Ama, tra rock e blues, e le note nostalgiche di Lacrima Party.

Lo sport

© Riproduzione riservata