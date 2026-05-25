Il sassarese Gigi Scotto votato miglior attaccante della serie DLa Torres lo ha ceduto in prestito al Treviso
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Cambia la maglia, ma Gigi Scotto resta protagonista. L'attaccante sassarese, che la Torres ha ceduto in prestito l'estate scorsa al Treviso, è stato votato come il migliore del suo ruolo in tutta la serie D. Scotto è risultato l'attaccante più votato dai tifosi nella tredicesima edizione del concorso D Club.
Classe 1990, Scotto ha realizzato 16 reti (con 6 rigori) in appena 24 presenze perché purtroppo a fine gennaio ha riportato una lesione al ginocchio sinistro che lo ha messo fuori causa, ma ormai il Treviso era lanciato verso l'agognato ritorno tra i professionisti.
Il prestito scade a giugno. Scotto ha ancora un anno di contratto con la Torres. Naturalmente qualsiasi decisione sul suo futuro passa dal recupero dall'infortunio.