Comincia a prendere forma il precampionato del Cagliari, in vista della prossima Serie A che inizierà nel weekend del 22 e 23 agosto. La squadra rossoblù si ritroverà inizialmente al Crai Sport Center di Assemini a metà luglio, per poi spostarsi mercoledì 22 a Pontedilegno-Tonale per il ritiro in Alta Val Canonica: lì giocheranno le prime due amichevoli.

Il Cagliari affronterà la Sampdoria giovedì 23 e il Modena martedì 28, formazioni entrambe attese dal prossimo campionato di Serie B. Le due partite si disputeranno alle ore 17 al campo sportivo comunale di Temù, che ospiterà anche tutte le sedute di allenamento dei rossoblù fino alla fine del ritiro, ossia sabato 1 agosto.

È già ufficiale un’altra amichevole del Cagliari: quella in casa dei tedeschi dell’Union Berlino, domenica 2 agosto alle ore 14. L’esordio ufficiale sarà nel weekend di Ferragosto, in Coppa Italia nei trentaduesimi di finale in casa (l’avversario sarà reso noto con la pubblicazione del tabellone).

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