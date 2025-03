Lunedì libero per il Cagliari, dopo la roboante vittoria per 3-0 di ieri contro il Monza nella trentesima giornata di Serie A. Per i rossoblù, saliti a 29 punti in classifica, domenica prossima ci sarà uno scontro diretto: con l'Empoli terzultimo, scivolato a -6 visto che sabato aveva pareggiato 1-1 a Como. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì pomeriggio, al Crai Sport Center di Assemini. Con Davide Nicola che, alla pari del presidente Tommaso Giulini, ha ribadito come serva mantenere altissima l’attenzione perché la salvezza – per quanto da ieri più vicina – non è ancora raggiunta.

Quello del Castellani sarà il primo di due impegni consecutivi in trasferta per il Cagliari, che domenica alle 15 sarà a Empoli per poi andare a Milano sabato 12 (ore 18) per sfidare l’Inter capolista. Una partita, quest’ultima, dove tornerà a disposizione il grande ex Nicolò Barella: ammonito ieri nel recupero della vittoria per 2-1 sull’Udinese, era diffidato e salterà il Parma sabato per poi rientrare coi rossoblù.

In vista di domenica sarà da valutare, a partire da domani, Adam Obert. Il difensore ieri era l’unico assente fra i convocati, dopo la distrazione di basso grado al muscolo sartorio della coscia sinistra rimediata giovedì 20 in Slovacchia-Slovenia di Nations League. L’obiettivo dello staff medico è quello di recuperarlo per Empoli, altrimenti rientro rinviato all’Inter. Questa settimana servirà anche per rimettere in condizione Florinel Coman, che dei tre (ormai ex) infortunati è l’unico che non ha avuto minuti in Cagliari-Monza.

