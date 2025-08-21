Stefano De Martino venne allertato da un follower della presenza online di un video carpito dal sistema di video sorveglianza in cui compariva in atteggiamenti intimi assieme alla fidanzata.

Il messaggio è arrivato al conduttore tv, che si trovava in Sardegna, il 9 agosto scorso e il giorno successivo è stata presentata la prima denuncia al commissariato di Polizia di Porto Cervo.

Da quanto riferisce Ansa, il follower ha riconosciuto De Martino da alcuni tatuaggi e lo ha avvisato di quanto stava circolando in Rete.

Sulla vicenda sono attualmente al lavoro due procure: quella di Roma, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico e quella di Tempio Pausania in cui si procede per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Si tratta della fattispecie individuata dal legale della ragazza, l'avvocato Lorenzo Contrada, nell'atto depositato in commissariato. In base a quanto si apprende i pm sardi hanno disposto il sequestro del sistema di videosorveglianza presente nell'abitazione romana della giovane.

(Unioneonline)

