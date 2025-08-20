Non solo Febbre del Nilo e dermatite nodulare contagiosa dei bovini. Con le alte temperature nell’Isola si riaffaccia anche la Lingua blu, anche se i casi restano – fortunantamente- ancora limitati.

Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e dell'Izs di Teramo, sono 9 i focolai di Blue Tongue che si sono sviluppati nell'Isola ad agosto e che si aggiungono ai 15 registrati a luglio per l'estate 2025.

A essere maggiormente colpiti ad agosto i territori del Cagliaritano (2 focolai), Nuorese (1) e dell'Ogliastra (6) per un totale di 48 capi contagiati, su 2084 presenti nelle aree coinvolte, e 13 morti. Il virus si presenta soprattutto con il sierotipo 8, ma sono presenti anche dei casi con sierotipi 3 e 4.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata