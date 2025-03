«È stata una giornata meravigliosa, è bello festeggiare con i nostri tifosi in uno stadio pienissimo». La gioia è di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, al termine del gran 3-0 al Monza. «Credo sia veramente la vittoria della coesione di tutto l’ambiente, con dei tifosi così oggi non potevamo deluderli. La cosa che mi fa più piacere è la coesione fra gli elementi, come abbiamo visto in settimana. È la vittoria dell’unità di intenti, devo ringraziare tutti: i ragazzi della Nord, della Sud, della nostra Scuola di tifo. Si è vista una squadra che gioca e ha orgoglio, contro un avversario che giocherà fino alla fine senza regalare nulla».

Con il tris di oggi nella ripresa, il Cagliari sale a 29 punti ossia a +6 sull’Empoli terzultimo e prossimo avversario, ieri fermato sull’1-1 dal Como. «Ma ora andiamo lì a Empoli, che sarà una gara cruciale per il nostro cammino», ricorda Giulini. «Non voglio che ora si abbassi la tensione, perché fare punti a Empoli vuol dire poter valutare la classifica diversamente. Per Nicola ci sarà particolare emozione vista la salvezza dello scorso anno, sarà una partita molto delicata».

Sull’1-0, in tribuna c’è chi non era sicuro del marcatore. «È stato un gol meraviglioso di Viola, uno dei ragazzi che spinge il gruppo», dice Giulini. «All’inizio pensavamo che fosse di Adopo, invece l’ha fatto Nicolas. E ha fatto una gran giocata».

© Riproduzione riservata