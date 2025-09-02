Il colpo degli ultimi minuti del calciomercato, che ora comincia la sua esperienza in Sardegna. Andrea Belotti è atterrato attorno alle 15,09 all’aeroporto di Cagliari, all’indomani dell’annuncio del suo trasferimento in rossoblù. Numerosi tifosi pronti ad accoglierlo, per il consueto saluto ai nuovi acquisti con cori, bandiere e una sciarpa in omaggio. «Il Cagliari mi ha voluto, è stata una trattativa molto veloce. Sono molto felice di essere qui. La grande accoglienza dei tifosi non me l’aspettavo: non mi avevano avvisato che ce ne sarebbero stati così tanti in aeroporto. Speriamo di fare una bella stagione», le prime parole dell’attaccante arrivato dal Como.

Belotti si è trasferito al Cagliari a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2026, stessa scadenza che aveva al Como. Nella scorsa stagione aveva iniziato con i lariani (19 presenze e 2 gol fra Serie A e Coppa Italia) per poi trasferirsi a febbraio al Benfica in Portogallo, dove ha aggiunto 24 partite e 4 reti. A giugno ha partecipato al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Nel pomeriggio il primo allenamento agli ordini di Fabio Pisacane, alla ripresa al Crai Sport Center di Assemini, con l’esordio possibile sabato 13 alle 15 alla Domus contro il Parma.

Andrea Belotti a Elmas

Attaccante classe ‘93 (farà 32 anni il prossimo 20 dicembre), Belotti ha realizzato 114 gol in 348 presenze in Serie A. Il meglio col Torino, di cui è stato anche capitano, con 100 marcature esatte in campionato fra il 2015 e il 2022. Ha anche segnato 12 volte in 44 gare con la Nazionale. Ora la nuova esperienza al Cagliari, come ultimo acquisto del mercato: il direttore sportivo Guido Angelozzi lo ha aggiunto al reparto offensivo dopo l’arrivo dei difensori Zé Pedro e Juan Rodríguez.

Da qui a gennaio, oltre a Belotti, l’attacco del Cagliari conterà anche su Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Mattia Felici (non si è concretizzata ieri la cessione al Venezia), Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo e Leonardo Pavoletti. Venerdì alle 16 amichevole contro il Buddusò per i rossoblù.

