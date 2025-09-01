Zé Pedro e Juan Rodríguez hanno iniziato nel tardo pomeriggio di oggi la loro esperienza al Cagliari. Arrivati con un volo proveniente da Fiumicino, atterrato alle 18.20 con venti minuti di anticipo, hanno svolto in mattinata a Roma le visite mediche.

Entrambi arrivano a titolo definitivo: Zé Pedro dal Porto, Rodríguez dal Peñarol. Quest’ultimo è già ufficiale, mentre il portoghese lo sarà a momenti: il calciomercato chiude alle 20.

«È un sogno per me essere qui, in un grande club», la felicità di Rodríguez. «Il mio agente mi ha chiamato qualche giorno fa e mi ha detto che c’era questa possibilità, a Cagliari hanno giocato molti uruguayani e non ci ho pensato due volte». Zé Pedro ha aggiunto: «Sono molto contento di essere qui, è una bella sensazione».

