I tempi regolamentari si chiudono sullì1-1 tra Napoli e Cagliari negli ottavi di Coppa Italia. Al 67’ il pareggio di Sebastiano Esposito su assist di Borrelli. Gol meritato per la qualità della manovra rossoblù nella ripresa.

Il Napoli era rientrato negli spogliatoi avanti 1-0 dopo una prima frazione controllata con autorità. La squadra impone fin da subito il proprio ritmo, gestendo con ordine il possesso e schiacciando progressivamente il Cagliari nella propria metà campo.

L’unico episodio disciplinare arriva al 18’, quando Luperto rimedia un’ammonizione per un intervento in ritardo.

Il dominio territoriale dei partenopei trova concretezza al 28’: azione ben costruita sulla destra, Vergara trova spazio e mette in area un cross preciso per Lucca, che anticipa il diretto marcatore e batte Caprile con un colpo di testa deciso. È il meritato vantaggio per gli azzurri, che continuano poi a gestire il ritmo senza rischiare nulla.

Dall’altra parte il Cagliari fatica a superare la metà campo e non riesce mai a rendersi pericoloso: Milinkovic-Savic rimane di fatto inoperoso per tutti i 46 minuti giocati. Napoli solido, organizzato e sempre in controllo; rossoblù timidi e poco incisivi.

© Riproduzione riservata