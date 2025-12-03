Gianfranco Zola “ambasciatore dello sport italiano nel mondo”.

Inigo Lambertini, ambasciatore d’Italia a Londra, ha consegnato ieri la targa al fantasista di Oliena, in una serata all’insegna dello sport che si è svolta all’ambasciata in previsione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

«La sua eredità, la sua passione e la sua leadership continuano a ispirare lo sport italiano nel mondo», recita la motivazione dell'onorificenza.

Zola, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, è vicepresidente della Lega Italiana Calcio. Leggenda del Chelsea, Zola è considerato uno degli attaccanti italiani più forti della propria generazione. Dopo gli inizi in Sardegna, ha vestito le maglie di Napoli, Parma e Chelsea, per poi tornare nell'isola e chiudere la carriera nel Cagliari. A livello internazionale è vincitore di una Coppa Uefa, di una Coppa delle Coppe e di due Supercoppe Uefa.

