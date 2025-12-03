Napoli e Cagliari si sfidano questa sera negli ottavi di finale di Coppa Italia, con in palio un posto nei quarti dove la vincente affronterà chi passerà tra Fiorentina e Como.

Le scelte degli allenatori

Antonio Conte schiera il Napoli con un 3-4-3: Milinkovic-Savic tra i pali; difesa composta da Beukema, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo Mazzocchi, Vergara, Elmas e Spinazzola; tridente offensivo con Politano, Lucca e Ambrosino.

Il Cagliari di Pisacane risponde con un 4-2-3-1: Caprile in porta; linea difensiva formata da Di Pardo, Rodriguez, Luperto e Obert; in mediana Adopo e Deiola; reparto offensivo con Luvumbo, Gaetano e Kilicsoy a supporto di Pavoletti.

