Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, in programma domani alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, il Cagliari ha reso nota la lista dei giocatori convocati da Fabio Pisacane.

Il tecnico isolano porta con sé tre portieri: Caprile, Ciocci e Radunović. Nel reparto difensivo figurano Idrissi, Luperto, J. Rodríguez, Di Pardo, Pintus, Zappa e Obert, pronti a contendere centimetri e solidità alla manovra offensiva azzurra.

A centrocampo le scelte ricadono su Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavouti e Liteta, un mix tra esperienza e giovani in cerca di spazio, che Pisacane potrà utilizzare per dare equilibrio e intensità in mezzo al campo.

