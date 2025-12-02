Coppa Italia, il Cagliari verso il Maradona: i convocatiIl match è in programma mercoledì 3 dicembre alle 18
Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, in programma domani alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, il Cagliari ha reso nota la lista dei giocatori convocati da Fabio Pisacane.
Il tecnico isolano porta con sé tre portieri: Caprile, Ciocci e Radunović. Nel reparto difensivo figurano Idrissi, Luperto, J. Rodríguez, Di Pardo, Pintus, Zappa e Obert, pronti a contendere centimetri e solidità alla manovra offensiva azzurra.
A centrocampo le scelte ricadono su Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavouti e Liteta, un mix tra esperienza e giovani in cerca di spazio, che Pisacane potrà utilizzare per dare equilibrio e intensità in mezzo al campo.
