La Juventus perde Vlahovic: «Lesione di alto grado»Per il serbo saranno necessari altri consulti medici: l’infortunio durante la partita di sabato contro il Cagliari
«Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra».
È quanto fa sapere la Juventus attraverso una nota ufficiale sugli esiti degli accertamenti a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic.
«Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate», precisa il club in un comunicato.
Lo stop potrebbe essere quindi molto più lungo dei due mesi che
erano stati ipotizzati prima delle visite.
L’attaccante si è infortunato mentre effettuava una conclusione verso la porta difesa da Elia Caprile durante il match di sabato contro il Cagliari.