Le compagnie chiedono più tempo per presentare le offerte, la Regione concede nove giorni in più: il bando per la nuova continuità territoriale aerea sarebbe dovuto arrivare al traguardo oggi, ma il termine è stato prorogato al 12 dicembre.

Ita Airways e Volotea hanno chiesto chiarimenti sulla documentazione di gara e su alcuni aspetti di “difficile interpretazione”, come si legge nella determina che ha disposto la nuova scadenza. Un’altra compagnia ha segnalato un problema legato al pagamento dei contributi Anac. Così poco prima del termine finale (previsto per oggi alle 13) è arrivata la decisione della Regione.

Resta invariata la previsione per l’avvio del servizio, programmato per la fine di marzo 2026.

