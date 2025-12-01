È di Alessandro Deiola il gol più bello della Serie A 2024/25.

Il centrocampista rossoblù è stato premiato questa sera a Milano al “Gran Galà del Calcio” – l’evento organizzato annualmente dall’Associazione Italiana Calciatori – per il tiro all’Unipol Domus contro il Venezia dello scorso 18 maggio: una spettacolare azione di squadra conclusa con un destro giro che si è insaccato all’incrocio dei pali.

A scegliere la rete – tra una selezione curata dalla redazione sportiva della Rivista Undici – sono stati i tifosi sui canali web del Galà, in un sondaggio che ha superato la soglia dei 30 mila voti. Istituito nel 2004, è la prima volta che il premio va ad un calciatore del Cagliari.

Nell’albo d’oro figurano Francesco Totti, Fabio Quagliarella, Theo Hernández, Zlatan Ibrahimović, Mauro Icardi, Khvicha Kvaratskhelia, Maicon, Andriy Shevchenko, Marcus Thuram, Mattia Zaccagni e Riccardo Zampagna.

«In questo gol c’è tutto il bello del calcio: la sintonia con i compagni, il divertimento nel giocare la palla. Poter esultare tutti insieme, fare qualcosa di memorabile», ha detto Deiola dal palco. «Inizialmente non pensavo di aver realizzato un gol così, riguardandolo anche insieme ai miei compagni ci siamo accorti che avevamo fatto davvero qualcosa di bello. Ringrazio la squadra, l’organizzazione del premio, i tifosi che hanno votato per questa rete».

Il gol è in lizza anche per il Puskás Award, il premio che la FIFA assegna al calciatore che ha realizzato la rete più bella dell’anno a livello mondiale. Candidata insieme ad altre dieci reti, è l’unica a rappresentare l’Italia. Il vincitore del premio verrà scelto secondo una suddivisione equa al 50% tra i voti dei tifosi e quelli espressi da una giuria di FIFA Legends. I tifosi potranno votare e scegliere il gol preferito registrandosi sul sito FIFA.com sino al 3 dicembre.

