Napoli-Cagliari di Coppa Italia: arbitra Juan Luca SacchiIl fischietto di Macerata designato per la sfida degli ottavi di mercoledì 3 dicembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarà Juan Luca Sacchi l’arbitro della sfida tra Napoli e Cagliari in programma mercoledì 3 dicembre alle 18, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Il fischietto maceratese sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Mastrodonato, mentre il quarto uomo sarà La Penna.
In sala Var, invece, designati Camplone e Sozza.
Queste le designazioni di tutte le partite degli Ottavi:
JUVENTUS - UDINESE Martedì 02/12 h. 21.00
FOURNEAU
SCATRAGLI – PALERMO
IV: MARCENARO
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
ATALANTA - GENOA Mercoledì 03/12 h. 15:00
PERRI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV: COLOMBO
VAR: PRONTERA
AVAR: CHIFFI
NAPOLI - CAGLIARI Mercoledì 03/12 h. 18:00
SACCHI J.L.
BERCIGLI – MASTRODONATO
IV: LA PENNA
VAR: CAMPLONE
AVAR: SOZZA
INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00
DI MARCO
PRETI – RICCI
IV: BONACINA
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA - PARMA Giovedì 04/12 h. 18.00
TREMOLADA
GARZELLI - PISTARELLI
IV: PICCININI
VAR: BARONI
AVAR: PAIRETTO
LAZIO - MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00
GUIDA
LO CICERO – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
(Unioneonline)