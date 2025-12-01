Sarà Juan Luca Sacchi l’arbitro della sfida tra Napoli e Cagliari in programma mercoledì 3 dicembre alle 18, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il fischietto maceratese sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Mastrodonato, mentre il quarto uomo sarà La Penna.

In sala Var, invece, designati Camplone e Sozza. 

Queste le designazioni di tutte le partite degli Ottavi: 

JUVENTUS - UDINESE Martedì 02/12 h. 21.00

FOURNEAU

SCATRAGLI – PALERMO

IV: MARCENARO

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

ATALANTA - GENOA Mercoledì 03/12 h. 15:00

PERRI

IMPERIALE – GIUGGIOLI

IV: COLOMBO

VAR: PRONTERA

AVAR: CHIFFI

NAPOLI - CAGLIARI Mercoledì 03/12 h. 18:00

SACCHI J.L.

BERCIGLI – MASTRODONATO

IV: LA PENNA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SOZZA

INTER – VENEZIA Mercoledì 03/12 h. 21:00

DI MARCO

PRETI – RICCI

IV: BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA - PARMA Giovedì 04/12 h. 18.00

TREMOLADA

GARZELLI - PISTARELLI

IV: PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: PAIRETTO

LAZIO - MILAN Giovedì 04/12 h. 21.00

GUIDA

LO CICERO – DEI GIUDICI

IV: DOVERI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

