Appuntamento a Buddusò durante la sosta per il Cagliari, che sarà ospite allo stadio Borucca della formazione locale neopromossa in Eccellenza. La partita si giocherà venerdì prossimo, il 5 settembre, con calcio d’inizio alle ore 16, sfruttando lo stop della Serie A per gli impegni delle nazionali.

Dalla stagione 2022-2023, con il ritorno di Claudio Ranieri, il Cagliari ha di nuovo intrapreso la tradizione di avvicinarsi ai tifosi sparsi per tutta la Sardegna andando spesso a giocare contro le formazioni dei campionati regionali quando il campionato era fermo. Dopo la prima amichevole, a marzo 2023 contro la Villacidrese, ha affrontato fra le altre Tharros, Cus Cagliari e Macomerese nei loro impianti.

«Con enorme orgoglio ed emozione siamo lieti di annunciare che venerdì 5 settembre avremo l’onore di ospitare il Cagliari Calcio per un’amichevole di lusso nella nostra casa, il Borucca», l'annuncio del Buddusò. «Questo evento rappresenta grande motivo di orgoglio non solo per la nostra società ma per tutta la comunità di Buddusò, che avrà la possibilità di ammirare da vicino i campioni rossoblù».

Il Buddusò, allenato da Ferruccio Terrosu, è appena tornato in Eccellenza dopo 22 anni vincendo lo scorso Girone B di Promozione (e nel 2023-2024 aveva trionfato in Prima Categoria, facendo così un doppio salto). Domenica giocherà la prima partita stagionale, in casa nell’andata degli ottavi di Coppa Italia contro il Taloro Gavoi. Il Cagliari si presenterà sul campo dei biancocelesti senza i convocati in nazionale, fra cui Riyad Idrissi e Marco Palestra chiamati dall’Italia Under-21.

