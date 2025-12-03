In Sardegna torna l’allerta gialla per rischio idrogeologico. La Direzione Generale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità ordinaria valido oggi, dalle 14 alle 21, che interesserà anche il Campidano.

A Pirri, come di consueto, resta alta l’attenzione. La Protezione Civile ha individuato infatti una serie di strade in cui è sconsigliato parcheggiare durante il periodo di allerta: via Balilla (da piazza Italia a via Dandolo) e relative traverse, via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, per evitare possibili danni dovuti a eventuali allagamenti.

Il maltempo ha già colpito il Cagliaritano nella tarda mattinata, causando allagamenti e tombini saltati in diverse zone. L’allerta, oltre al Campidano, riguarda anche Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

