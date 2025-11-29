Juventus-Cagliari, le pagelle rossoblù: Palestra è una furia, Esposito illudeLe valutazioni della sconfitta per 2-1 a Torino contro i bianconeri
Il Cagliari perde 2-1 contro la Juventus, nonostante il vantaggio iniziale di Esposito: è l'asse formato da quest'ultimo e da Palestra a spiccare nelle pagelle rossoblù.
Caprile 6
Un bell'intervento, può poco sui gol.
Zappa 6
Il gol del 2-1 arriva dalla sua parte.
Deiola 5,5
Gioca in mezzo alla difesa, sfortunato rimpallo sull'1-1.
Luperto 5,5
La sua deviazione costa il momentaneo pari.
Palestra 6,5
Un treno sulla fascia destra, spettacolare la giocata dello 0-1.
Adopo 5
Torna titolare ma non è certo una grande serata.
(dal 36' st Gaetano sv)
Ha l'ultima palla della partita, para Perin.
Liteta 5,5
Scelta a sorpresa, ma si vede poco.
(dall'8' st Prati 5,5)
Un giallo e non molto altro.
Folorunsho 5
Quasi mai in partita.
(dal 36' st Kılıçsoy sv)
Obert 5,5
Condizionato dal giallo, esce a inizio ripresa.
(dall'8' st Idrissi 6)
Perin gli nega il gol del 2-2.
S. Esposito 6,5
Dà continuità al gol contro il Genoa, ma non basta.
(dal 24' st Felici 6)
Sulla chance del pari Kalulu lo contrasta in maniera decisiva.
Borrelli 6
Tante sportellate ma senza occasioni.
Pisacane 6
Fa quello che può, resta in partita in emergenza.