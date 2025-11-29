Il Cagliari perde 2-1 contro la Juventus, nonostante il vantaggio iniziale di Esposito: è l'asse formato da quest'ultimo e da Palestra a spiccare nelle pagelle rossoblù.

Caprile 6

Un bell'intervento, può poco sui gol.

Zappa 6

Il gol del 2-1 arriva dalla sua parte.

Deiola 5,5

Gioca in mezzo alla difesa, sfortunato rimpallo sull'1-1.

Luperto 5,5

La sua deviazione costa il momentaneo pari.

Palestra 6,5

Un treno sulla fascia destra, spettacolare la giocata dello 0-1.

Adopo 5

Torna titolare ma non è certo una grande serata.

(dal 36' st Gaetano sv)

Ha l'ultima palla della partita, para Perin.

Liteta 5,5

Scelta a sorpresa, ma si vede poco.

(dall'8' st Prati 5,5)

Un giallo e non molto altro.

Folorunsho 5

Quasi mai in partita.

(dal 36' st Kılıçsoy sv)

Obert 5,5

Condizionato dal giallo, esce a inizio ripresa.

(dall'8' st Idrissi 6)

Perin gli nega il gol del 2-2.

S. Esposito 6,5

Dà continuità al gol contro il Genoa, ma non basta.

(dal 24' st Felici 6)

Sulla chance del pari Kalulu lo contrasta in maniera decisiva.

Borrelli 6

Tante sportellate ma senza occasioni.

Pisacane 6

Fa quello che può, resta in partita in emergenza.

