Sembrava che il mercato del Cagliari fosse finito con Zé Pedro e Juan Rodríguez, che sono sbarcati a Elmas alle 18.20, e invece il direttore sportivo Guido Angelozzi ha piazzato un colpo proprio negli ultimissimi istanti della campagna acquisti: Andrea Belotti. L’attaccante arriva in rossoblù con una trattativa lampo, completata in extremis.

Si trasferisce a titolo definitivo: era tornato al Como dopo il prestito al Benfica, con cui ha giocato la seconda parte della scorsa stagione e il Mondiale per Club negli Stati Uniti a giugno. Aveva un anno di contratto residuo coi lariani.

Il trasferimento è stato completato entro le 20, orario in cui si è concluso il calciomercato in Serie A. Dopo la cessione di Roberto Piccoli alla Fiorentina, Fabio Pisacane ha avuto così un altro attaccante per completare il reparto. In Serie A, Belotti ha segnato 114 gol in 348 presenze.

