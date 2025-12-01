Cagliari al lavoro al CRAI Sport Center di Assemini in vista del prossimo impegno ufficiale, il match degli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Napoli, che si terrà allo stadio “Maradona” mercoledì 3 dicembre in gara unica ad eliminazione diretta.

Nella giornata di lunedì il gruppo, agli ordini di mister Pisacane e del suo staff, ha svolto dei lavori di attivazione tecnica, accompagnati da esercitazioni su possesso palla e da una partita giocata su spazi ridotti. Personalizzato per Luca Mazzitelli, riposo e terapie per Yerry Mina.

Martedì 2, nuova seduta di allenamento fissata al pomeriggio. A seguire la partenza della squadra alla volta di Napoli.

