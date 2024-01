In attesa di poter definire l'acquisto del difensore Yerry Mina e, magari, di Antonin Barak con la Fiorentina, il Cagliari continua i suoi allenamenti al Crai Sport Center.

Anche oggi personalizzato per Sulemana, che spera di tornare a disposizione per la gara di lunedì sera con la Roma. Out Shomurodov e Oristanio, mentre Luvumbo giocherà venerdì con l'Angola contro la Nigeria nei quarti di finale della Coppa d'Africa.

Domani pomeriggio alle 15 il Cagliari giocherà in amichevole col Calcio Pirri. La partita è in programma nel centro sportivo rossoblù a porte aperte per i tifosi in possesso del pass ottenuto sul sito del club. Ingresso dalle 14 ai cancelli di via Sa Ruina.

Tornando al mercato, affare praticamente fatto per Mina, che arriverà a titolo definitivo. Per Barak, invece, la Fiorentina lascerà partire il centrocampista ceco solo se riuscirà a trovare un esterno offensivo.

