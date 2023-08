In mattinata era stata definita la trattativa per Wieteska, centrale polacco classe 1997 in arrivo dai francesi del Clermont. Ma il Cagliari ha già chiuso anche per il secondo difensore richiesto da Ranieri: è Pantelis Hatzidiakos. L’affare era fatto da giorni, ora il greco ha svolto la prima parte delle visite mediche.

Lo ha fatto a Roma, a Villa Stuart, dopo aver giocato (e segnato) ieri sera nei preliminari di Conference League con il suo Az Alkmaar.

Proprio dopo il match di ritorno, che si giocherà giovedì prossimo (31 agosto) Hatzidiakos si unirà al club rossoblù: l’ufficialità, quindi, arriverà proprio sul gong. Il calciomercato, infatti, chiuderà alle 20 del primo settembre.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata