Ranieri aveva chiesto due difensori e il ds Bonato lo accontenta.

Dopo aver bloccato il greco Hatzidiakos dell'AZ, che raggiungerà la Sardegna dopo il ritorno della finale di Conference contro il Brann (ieri il giocatore ha segnato il gol dell'1-1), ecco che il prossimo rinforzo per la retroguardia arriverà dalla Francia.

A sorpresa, infatti, il Cagliari ha praticamente chiuso con il Clermont per il polacco Mateusz Wieteska, classe '97, giocatore già nel giro della nazionale.

Wieteska (2 presenze e una rete in questo avvio di stagione) diventerà rossoblù in un'operazione da circa 5 milioni e firmerà un contratto di quattro anni a circa 500mila euro a stagione. Per lui ora sono attese le visite mediche prima di raggiungere la sua nuova squadra, probabilmente dopo la gara con l'Inter.

