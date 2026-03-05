Livio Marinelli, sezione di Tivoli, è l’arbitro scelto per Cagliari-Como, anticipo della ventottesima giornata di Serie A di sabato (ore 15) all’Unipol Domus. La designazione, appena pubblicata, lo vede con gli assistenti Davide Moro (sezione di Schio) e Simone Biffi (Treviglio), quarto ufficiale Giovanni Ayroldi (Molfetta). Al Var l’arbitro Luigi Nasca (Bari) e l’assistente Marco Guida (Torre Annunziata).

Con Marinelli, il Cagliari non ha mai vinto entro il 90’: l’unico successo è un 2-1 sul Palermo il 12 agosto 2023 in Coppa Italia, ma ai tempi supplementari (0-0 nei regolamentari). Poi tre pareggi (1-1 in casa del Sassuolo il 20 settembre 2020 e 0-0 alla Domus con la Roma il 18 agosto 2024, entrambi alla prima giornata, più 1-1 sul campo della Juventus il 6 ottobre 2024 con rigore allo scadere assegnato al Var e poco dopo espulsione per doppio giallo – a seguito di simulazione – di Francisco Conceição) e una sconfitta il 23 aprile 2025, 1-2 con la Fiorentina. In questa Serie A ha sei presenze, l’ultima in Sassuolo-Verona 3-0 del 20 febbraio.

Queste tutte le designazioni della ventottesima giornata di Serie A: spicca il derby Milan-Inter, assegnato all’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Napoli-Torino venerdì 6 marzo ore 20.45 - Michael Fabbri

Cagliari-Como sabato 7 marzo ore 15 - Livio Marinelli

Atalanta-Udinese sabato 7 marzo ore 18 - Antonio Rapuano

Juventus-Pisa sabato 7 marzo ore 20.45 - Juan Luca Sacchi

Lecce-Cremonese domenica 8 marzo ore 12.30 - Simone Sozza

Bologna-Verona domenica 8 marzo ore 15 - Giuseppe Mucera

Fiorentina-Parma domenica 8 marzo ore 15 - Luca Zufferli

Genoa-Roma domenica 8 marzo ore 18 - Andrea Colombo

Milan-Inter domenica 8 marzo ore 20.45 - Daniele Doveri

Lazio-Sassuolo lunedì 9 marzo ore 20.45 - Alberto Ruben Arena

© Riproduzione riservata