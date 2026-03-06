Serie A: si parte con Napoli-Torino, domenica il derby Milan-InterLe partite della ventottesima giornata con risultati, marcatori e classifica
Squadre in campo per la ventottesima giornata di Serie A, col Cagliari che ospita il Como. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 6 marzo
Napoli-Torino (ore 20.45)
Sabato 7 marzo
Cagliari-Como (ore 15)
Atalanta-Udinese (ore 18)
Juventus-Pisa (ore 20.45)
Domenica 8 marzo
Lecce-Cremonese (ore 12.30)
Bologna-Verona (ore 15)
Fiorentina-Parma (ore 15)
Genoa-Roma (ore 18)
Milan-Inter (ore 20.45)
Lunedì 9 marzo
Lazio-Sassuolo (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
(Unioneonline)