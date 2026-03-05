Allenamento personalizzato per Gianluca Gaetano, che comincia così il suo percorso di riavvicinamento in campo dopo l’infortunio di circa due settimane fa, una distrazione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Ha saltato le partite contro Lazio e Parma, salterà sicuramente anche Cagliari-Como di sabato (arriva troppo presto) ma proverà a esserci per una fra Pisa (domenica 15) e Napoli (da ex, venerdì 20) prima della sosta per le nazionali.

Così come Gaetano, era in personalizzato Alessandro Deiola. Il centrocampista è a parte dall’inizio della settimana, ancora non si è unito ai compagni e resta solo un allenamento prima che Fabio Pisacane dia la lista dei convocati per il match di sabato alle 15 (arbitra Livio Marinelli della sezione di Tivoli).

Per il Cagliari oggi seduta principalmente dedicata alla tattica: dopo l’attivazione, la squadra ha svolto delle esercitazioni in funzioni della partita di sabato e, per chiudere, una sessione sulle palle inattive. Domani rifinitura al mattino, alle 12.45 la conferenza di Pisacane.

