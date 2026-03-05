Paul Mendy non ha ancora esordito in prima squadra, nonostante le ultime quattro panchine, ma ha convinto il Cagliari che gli ha fatto firmare il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031. Dopo Yael Trepy, che ha prolungato il 19 febbraio, i rossoblù blindano un altro giovane attaccante per un investimento in prospettiva.

Classe 2007, Mendy è senegalese ed è arrivato al Cagliari a gennaio 2025 dall’Asc Bambey. Ha collezionato finora 25 presenze con 12 gol nell’Under-20 nel corso di questa stagione, sotto la guida di Francesco Pisano, più una lo scorso anno (il 23 febbraio 2025) con Fabio Pisacane. A partire dal match con la Roma del 9 febbraio, è stato aggregato stabilmente alla prima squadra.

Dopo un inizio contrassegnato da una doppietta e un’espulsione con tre giornate di squalifica, da metà dicembre Mendy ha segnato in quasi tutte le partite della Primavera, che sta cercando di trascinare alla salvezza.

