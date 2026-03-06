«Oggi il Como è una big a tutti gli effetti. Tutti lo studiano, tutti sanno come si muove. Nonostante questo, fanno fatica a prenderlo».

Come si batte quindi? «Nello stesso modo in cui sono state battute la Roma e la Juventus. Serve intanto una cura maniacale di certe situazioni», la premessa dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane in conferenza stampa al “Crai Sport Center” di Assemini in vista della gara di domani pomeriggio alla Unipol Domus. «Sappiamo quali sono le nostre armi. Dobbiamo raddoppiare e triplicare gli sforzi. Dobbiamo avere uno stato d’animo positivo che permette, nei momenti cruciali del match, di portare l’episodio dalla tua parte».

Il tecnico rossoblù non si tira certo indietro e va oltre l’emergenza. Nessuno ha recuperato, infatti, tra gli infortunati e pure Mina, che sarebbe dovuto rientrare dopo il turno di squalifica scontato a Parma, non sarà disponibile a causa di un affaticamento muscolare. «Dispiace per Yerri, ma abbiamo preparato un piano gara e lo portiamo avanti convinti di poter mettere in difficoltà il Como, come già successo all’andata».

Anche se sarà tutta un’altra partita rispetto a quella giocata quattro mesi fa allo stadio Sinigaglia (e finita 0-0), tiene a precisare lo stesso Pisacane: «Sapevamo già ciò che rappresentava il Como in questo campionato, le idee, l’intensità. Ora, però, hanno ancora più consapevolezza. Non a caso sono quinti in classifica e in semifinale di Coppa Italia. E i meriti di Fabregas sono evidenti, Cesc sta facendo davvero un grande lavoro».

