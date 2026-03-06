La Lega ha ufficializzato date e orari del primo weekend di aprile, quello relativo alla 31ª giornata di Serie A. Tuttavia, nulla è ancora definitivo, poiché due partite dipenderanno dall’esito della doppia sfida di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco (in programma il 10 e 18 marzo). In caso di mancato passaggio del turno della Dea, infatti, la sfida in casa del Lecce verrà posticipata al lunedì pomeriggio (ore 15), con conseguente anticipo di Udinese-Como alle 12:30.

Un weekend che, viste anche le festività pasquali, sarà orfano del classico match domenicale delle 12:30, si parte direttamente alle 15 con Cremonese-Bologna. Per quanto riguarda il Cagliari, i ragazzi di Fabio Pisacane scenderanno in campo sabato alle ore 15, al Mapei Stadium. I rossoblù cercheranno di espugnare il fortino del Sassuolo restituendo così il “favore” alla squadra di mister Grosso, che all’andata s’impose col risultato di 1-2.

Questo il calendario completo

Serie A – 31ª giornata

  • Lecce - Atalanta* - Sabato 4 aprile, ore 15:00
  • Sassuolo - Cagliari - Sabato 4 aprile, ore 15:00
  • Verona - Fiorentina - Sabato 4 aprile, ore 18:00
  • Lazio - Parma - Sabato 4 aprile, ore 20:45
  • Cremonese - Bologna - Domenica 5 aprile, ore 15:00
  • Pisa – Torino - Domenica 5 aprile, ore 18:00
  • Inter - Roma - Domenica 5 aprile, ore 20:45
  • Udinese - Como* - Lunedì 6 aprile, ore 15:00
  • Juventus - Genoa - Lunedì 6 aprile, ore 18:00
  • Napoli – Milan - Lunedì 6 aprile, ore 20:45

*In caso di mancata qualificazione dell’Atalanta ai Quarti di Finale della UEFA Champions League, la gara Lecce - Atalanta si disputerà lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 e la gara Udinese - Como sarà anticipata alle ore 12:30 dello stesso giorno.



