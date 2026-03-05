L’Olbia Calcio ha detto sì. Annunciato come “giocatore in prova” domenica nel post partita col Budoni dal direttore dell’area tecnica Ninni Corda, da oggi l’esperto Sorin Oproiescu, che compirà 39 anni tra sette mesi e vanta precedenti nel calcio sardo, fa ufficialmente parte della rosa dei bianchi, che hanno ripreso ad allenarsi ieri a Loiri.

Lo comunica il club gallurese con una nota stampa diramata in tarda serata. «L’Olbia Calcio 1905 annuncia l’arrivo di Sorin Virgil Oproiescu, difensore romeno, nato il 12 settembre 1987 a Călărași (Romania), alto 1,85 m per 80 kg», si legge. «Calciatore di grande esperienza nei campionati di Serie D, Oproiescu ha totalizzato 59 presenze ufficiali in categoria, vestendo negli ultimi anni le maglie di Lanusei, San Teodoro, Torres, Jesina, Este, Casale, Castrovillari e Akragas, confermandosi elemento affidabile e di sicuro rendimento nel reparto arretrato. Carattere, senso della posizione e solidità nei duelli difensivi», viene poi sottolineato, «ne fanno un profilo ideale per aumentare il tasso di esperienza della linea difensiva olbiese».

Infine, le prime dichiarazioni di Oproiescu da giocatore dell’Olbia: «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura a Olbia. Darò tutto per ripagare la fiducia del club e il sostegno dei tifosi».

© Riproduzione riservata