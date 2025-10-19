Due settimane di sosta sono servite a recuperare buona parte degli infortunati, adesso sarà il campo a dare più indicazioni. Alle 15 Cagliari-Bologna è un bel banco di prova per la squadra di Fabio Pisacane, andata al secondo stop per le nazionali con ottimi risultati e classifica nonostante una lunga serie di indisponibili (in primis Andrea Belotti, che ne avrà per altri sei mesi). A Udine si è sbloccato Gennaro Borrelli, questo pomeriggio proverà a farlo anche l'altro partner in attacco Sebastiano Esposito alla ricerca del primo gol in Serie A. A completare il tridente Michael Folorunsho.

In difesa rimane il dubbio legato a Yerry Mina. Il difensore colombiano è regolarmente convocato, Pisacane venerdì in conferenza stampa ha detto che se non ci saranno intoppi sarà della partita. Che sia titolare o meno in Cagliari-Bologna è ancora da capire: più sì che no, a riformare il duo con Sebastiano Luperto (rimasto in panchina a Udine perché non al meglio). Dalle nazionali sono tornati con un gol Adam Obert e Semih Kılıçsoy, con un assist Marco Palestra, con tanti minuti nelle gambe Zito Luvumbo dopo l'infortunio. L'unico dei convocati che non ha giocato è Riyad Idrissi, che comunque durante la sosta ha firmato il rinnovo di contratto. Negli avversari titolari gli ex Charalampos Lykogiannis e Nadir Zortea sulle fasce.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Bologna: calcio d'inizio alle ore 15 all'Unipol Domus, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Su unionesarda.it il live del match, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini assieme a pre e post partita con commenti e interviste.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli. Allenatore: Pisacane.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

© Riproduzione riservata