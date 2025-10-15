Nel weekend riprende la Serie A dopo la seconda sosta per le nazionali, appena conclusa con la vittoria di ieri dell'Italia, e domenica alle 15 si gioca Cagliari-Bologna per la settima giornata. L'arbitro del match dell'Unipol Domus, appena designato, sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido: con lui gli assistenti Francesca Di Monte (sezione Chieti) e Marco Belsanti (Bari), quarto ufficiale Niccolò Turrini (Firenze). In sala Var, da Lissone, Daniele Ghersini della sezione di Genova con assistente Daniele Doveri (Roma 1).

Tre pareggi consecutivi per il Cagliari con Marchetti arbitro: l'ultimo il 15 febbraio a Bergamo con l'Atalanta (0-0), prima l'1-1 col Monza alla Domus del 26 novembre 2023 e lo 0-0 al Ferraris col Genoa in Serie B del 7 ottobre 2022. Poi due sconfitte (1-0 col Sassuolo il 19 gennaio 2022 in Coppa Italia, 4-0 con l'Inter il 12 dicembre 2021) e l'unica vittoria, all'esordio 3-1 sulla Sampdoria il 17 ottobre 2021. In questa Serie A ha soltanto una partita, Inter-Udinese 1-2 del 31 agosto, e durante la sosta ha diretto due partite delle qualificazioni agli Europei Under-19 (Norvegia-Kosovo e ieri Germania-Norvegia).

Questi tutti gli arbitri per la settima giornata di Serie A. Per il cagliaritano Giuseppe Collu, molto utilizzato in questo avvio di stagione, c'è Atalanta-Lazio.

Lecce-Sassuolo sabato 18 ottobre ore 15 - Valerio Crezzini

Pisa-Verona sabato 18 ottobre ore 15 - Marco Guida

Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18 - Matteo Marcenaro

Roma-Inter sabato 18 ottobre ore 20.45 - Davide Massa

Como-Juventus domenica 19 ottobre ore 12.30 - Giovanni Ayroldi

Cagliari-Bologna domenica 19 ottobre ore 15 - Matteo Marchetti

Genoa-Parma domenica 19 ottobre ore 15 - Simone Sozza

Atalanta-Lazio domenica 19 ottobre ore 18 - Giuseppe Collu

Milan-Fiorentina domenica 19 ottobre ore 20.45 - Livio Marinelli

Cremonese-Udinese lunedì 20 ottobre ore 20.45 - Michael Fabbri

