Yerry Mina guida il gruppo dei recuperati per Cagliari-Bologna. Come anticipato ieri da Fabio Pisacane, il difensore ha smaltito l’infortunio al polpaccio accusato due domeniche fa contro l’Udinese ed è regolarmente a disposizione per la partita di domani (ore 15) all’Unipol Domus. Ma non è l’unico che torna rispetto a prima della sosta: ci sono anche Gianluca Gaetano, Juan Rodríguez, Marko Rog e Gabriele Zappa, gli altri che hanno sfruttato lo stop per le nazionali per riprendersi da acciacchi vari.

In lista anche il giovane centrocampista Joseph Liteta, lui non reduce da infortunio ma "prestato" nell'ultima alla Primavera. Restano fuori per Cagliari-Bologna, oltre ovviamente ad Andrea Belotti, anche Alessandro Di Pardo, Nicola Pintus (affaticamento alla coscia sinistra) e Boris Radunović. Dopo Gennaro Borrelli, che si è sbloccato a Udine, cerca il primo gol in questa Serie A Sebastiano Esposito che sarà presumibilmente titolare.

Questi i ventisei convocati per Cagliari-Bologna.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

