Una festa, davanti a 2.000 tifosi. È l’abbraccio da parte di Macomer e del Marghine che ha ricevuto il Cagliari questo pomeriggio allo “Scalarba”, in un’amichevole vinta 0-9 contro la squadra locale – la Macomerese, che fa parte del Girone B di Promozione. Per i rossoblù di Davide Nicola, fermi durante la sosta per le nazionali, un test per far mettere minuti nelle gambe a chi ha giocato meno e per mantenere il ritmo in attesa della ripresa della Serie A domenica 30 (ore 12.30) contro il Monza.

Cagliari al via con Caprile; Zortea, Pintus, Palomino, Marini; Adopo, Makoumbou; Jankto, Gaetano, Felici; Pavoletti. La Macomerese, allenata da Pierluigi Scotto, risponde con Sechi, Mura, Scigliano, Giachero, Bianco, Caria, Moussa, Barria, Grassi, Alcazar, Vidili. Nei rossoblù assenti i sei nazionali: Velizar-Ilia Iliev (Bulgaria Under-21), Răzvan Marin (stasera alle 20.45 Romania-Bosnia), Yerry Mina (sconfitto senza giocare con la Colombia 2-1 in Brasile nella scorsa notte), Adam Obert (Slovacchia), Matteo Prati (alle 18.15 l'amichevole fra Italia e Olanda Under-21) e Alen Sherri (oggi alle 20.45 con l'Albania a Wembley con l'Inghilterra). Con loro out gli infortunati Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa.

Cinque minuti e qualche secondo bastano al Cagliari per sbloccare: Jankto da sinistra tocca centrale per Makoumbou al limite, verticalizzazione su Pavoletti che controlla, si gira e mette in rete. All’8’ immediato raddoppio e secondo assist di Makoumbou, stavolta per Gaetano che aggancia e con un sinistro a incrociare batte Sechi con l’aiuto del palo. Il tris al 25’, Zortea manda in porta Felici che scarta il portiere fuori area e a porta vuota serve Jankto per il facile tap-in. Poker al 39’, Marini (uno dei tanti aggregati dalla Primavera di Fabio Pisacane, finalista di Coppa Italia) da sinistra cerca Pavoletti ma trova la deviazione nella propria porta di Giachero nell’area piccola. Felici prende una traversa al 42’ e si rifà neanche un minuto dopo, su assist di Pavoletti.

Ripresa con tantissimi cambi da parte di entrambe le squadre. Al 50’ proprio tre nuovi entrati scambiano: Viola lancia Piccoli (che gioca appena 20’) solo davanti al portiere Carta, tocco per il vicino Deiola e lo 0-6 del Cagliari è realtà. Un bel mancino di Viola da dentro l’area vale il settimo gol al 56’ e il numero 10 si procura il rigore dell’ottava rete, con la trasformazione di Kingstone al 70’ con una battuta potente. La prodezza del pomeriggio è di Augello: all’83’, su cross da destra del giovane Malfitano, si coordina alla perfezione e con un potentissimo sinistro al volo colpisce la traversa con la palla che entra. E l’amichevole finisce con qualche secondo d’anticipo.

