Domenica scorsa il rompete le righe dopo la sfortunata trasferta con la Roma, mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Ma al Crai Sport Center di Assemini, il Cagliari si radunerà di nuovo senza sei nazionali: Velizar-Ilia Iliev, Răzvan Marin, Yerry Mina, Adam Obert, Matteo Prati e Alen Sherri. Sono i giocatori convocati per la sosta di fine marzo, l’ultima del campionato, e che torneranno in alcuni casi soltanto a ridosso della ripresa della Serie A, col match (delicatissimo) in casa contro il Monza in programma domenica alle 12.30.

Il primo a scendere in campo (nel caso in cui dovesse essere schierato) sarà il portiere Iliev, fresco di primo contratto da professionista col Cagliari firmato la scorsa settimana. Chiamato dall’Under-21 della Bulgaria, sarà impegnato in due amichevoli: giovedì alle 16 a Cipro, poi martedì 25 in casa contro la Grecia. Lo stesso giorno l’altro nazionale giovanile, Matteo Prati, con l’Italia Under-21. Per gli Azzurrini doppio test amichevole in vista degli Europei di categoria, che si giocheranno a giugno in Slovacchia. Questo venerdì l'Italia ospiterà a Venezia l'Olanda, mentre lunedì prossimo si sposterà a Cittadella per sfidare la Danimarca. Entrambe le partite sono in programma alle ore 18.15. Per Prati un’occasione per mettere altri minuti nelle gambe, dopo essere tornato in campo dal 1’ a Roma, cosa che non gli era mai successa nel 2025.

Viaggio intercontinentale soltanto per Mina, che sarà anche l’ultimo rossoblù a rientrare. Il difensore ha risposto alla convocazione della Colombia, che cerca i punti per ipotecare la qualificazione ai Mondiali del 2026. I Cafeteros, a sei giornate dal termine, sono terzi a pari punti con l'Ecuador a quota 19, +6 sulla Bolivia che farebbe gli spareggi e +7 sul Venezuela prima delle eliminate. Mina giocherà in trasferta col Brasile, all'1.45 della notte italiana tra giovedì e venerdì, e in casa a Barranquilla col Paraguay all'1 della notte fra martedì 24 e mercoledì 25, nell'ultima partita in ordine cronologico per i giocatori del Cagliari di questa sosta.

L'Italia giocherà in Nations League, così come la Slovacchia di Obert che ha lo spareggio tra Lega B e Lega C contro la Slovenia: andata giovedì alle 20.45 in casa, ritorno domenica alle 18 in trasferta. Nelle qualificazioni ai Mondiali cominciano in questa sosta i gruppi europei: Marin con la Romania sfida la Bosnia in casa e San Marino in trasferta, Sherri con l'Albania affronta l'Inghilterra a Wembley e l'Andorra a Tirana. Per questi ultimi rossoblù orari identici, rispettivamente prima gara venerdì alle 20.45 e seconda lunedì alla stessa ora. E sempre venerdì, il Cagliari alle 15 affronterà in amichevole la Macomerese, attualmente dodicesima nel Girone B di Promozione.

