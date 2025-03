SEGUI QUI LA DIRETTA DI BOLOGNA-CAGLIARI

Dopo quasi tre mesi, Zito Luvumbo torna titolare. Non capitava dal 14 dicembre contro l’Atalanta, quando si procurò un infortunio piuttosto lungo: lo farà alle 15 in Bologna-Cagliari, ventisettesima giornata di Serie A, in una formazione che per il resto Davide Nicola schiera con ben sei difensori: alla coppia centrale Luperto-Mina, ormai rodata, si aggiungono Adam Obert, Gabriele Zappa, Nadir Zortea e Tommaso Augello. Questi ultimi due agiranno più avanzati, per un 4-2-3-1 che potrebbe essere anche 4-4-2 in base alla posizione dell’angolano, visto che ieri in conferenza stampa il tecnico ha detto di aver sperimentato qualcosa di nuovo. A centrocampo, invece, non c’è Alessandro Deiola che era stato utilizzato sia a Bergamo con l’Atalanta sia con la Juventus. Kingstone Mutandwa è l’unico indisponibile e non inserito nell’elenco dei convocati.

Nel Bologna, che ha giocato giovedì sera il recupero contro il Milan e vinto 2-1, Vincenzo Italiano fa turnover: cambia la coppia centrale, da Beukema-Casale a Erlić-Lucumí, in una difesa rivoluzionata visto che debutta dal 1’ l’ex Milan Davide Calabria e c’è anche l’ex Cagliari Charalampos Lykogiannis come terzini. Torna Riccardo Orsolini, resta fuori Dan Ndoye grande protagonista nelle ultime settimane.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, l’arbitro è Luca Zufferli della sezione di Udine. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live del match, su Radiolina dalle 14.30 il collegamento con la radiocronaca integrale di Lele Casini dal Dall’Ara e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Erlić, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Domínguez; Castro.

In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Ndoye, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Beukema, Miranda.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Luvumbo, Augello; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Gaetano, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

