«Vogliamo produrre una prestazione all’altezza del Bologna». Davide Nicola non si nasconde. Ha preparato due strategie diverse in settimana, svela nella conferenza stampa pre-gara al “Crai Sport Center” di Assemini, e non vede l’ora di sperimentarle domani pomeriggio allo stadio Dall’Ara in una sfida tosta e intrigante allo stesso tempo per il Cagliari, reduce dalla sconfitta con la Juventus.

«Dovremo essere bravi sia quando avremo la palla noi sia in fase di non possesso. Dovremo poi avere un palleggio veloce con pochi tocchi», detta la linea il tecnico rossoblù che evidenzia l’aggressività degli emiliani. «Sono aggressivi, maledettamente aggressivi. Si vede la mano di Italiano, ha dato verticalità a una squadra già organizzata. E quel poco che concedono, è proprio in velocità».

Il fatto che il Bologna abbia giocato giovedì il recupero con il Milan non cambia gli scenari. «Ha una rosa importante, con alternative di livello. Ha entusiasmo, poi, e un ritmo alto». Anche per questo, tiene a precisare Nicola, «sono proprio curioso di sperimentare quello che abbiamo provato in questi giorni». Per quanto riguarda la classifica e la bagarre nella lotta per la salvezza, l’allenatore del Cagliari dice di non essere sorpreso: «Me l’aspettavo così, l’ho sempre detto. Anche se oggi la classifica ha un valore relativo, da qui alle prossime dodici partite succederà di tutto».

