È Luca Zufferli l’arbitro designato per Bologna-Cagliari, sfida della 27esima giornata di campionato in programma domenica alle 15 al Dall’Ara.

I felsinei, che recuperano oggi la sfida col Milan saltata per via del maltempo, cercano riscatto e punti per l’Europa dopo il pesante ko di Parma. I sardi vogliono confermare il momento positivo, non scalfito dal ko contro la Juve, e aggiungere un ulteriore tassello per la conquista della salvezza.

ll giovane fischietto friulano, della sezione di Udine, può vantare pochi precedenti con entrambe le squadre. Il Cagliari lo ha arbitato solo in B nel 2022-23, 0-0 col Venezia. Il Bologna lo ha diretto due volte: in Serie A nel 2022-23 (ko col Monza, 0-1) e in Coppa Italia nel 2021-22, i felsinei uscirono sconfitti ai rigori dalla Ternana.

Zufferli sarà coadiuvato dai guardalinee Del Giovane e Fontemurato, quarto uomo Galipò, Var Meraviglia, Avar Fabbri.

Ecco gli arbitri designati per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

Venerdì

Fiorentina-Lecce (Marinelli)

Sabato

Atalanta-Venezia (Collu)

Napoli-Inter (Doveri)

Udinese-Parma (Maresca)

Domenica

Monza-Torino (Rapuano)

Bologna-Cagliari (Zufferli)

Genoa-Empoli (Massa)

Roma-Como (Pairetto)

Milan-Lazio (Manganiello)

Lunedì

Juventus-Verona (Marchetti)

