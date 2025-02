Il Cagliari cerca un risultato di spessore a Bergamo contro l’Atalanta, formazione terza in classifica. Per riuscire nell’intento, Davide Nicola schiera un centrocampista in più, Alessandro Deiola, vista l’assenza di Gianluca Gaetano rimasto in Sardegna per un problema al ginocchio e non inserito nell’elenco dei convocati. Partirà invece dalla panchina Florinel Coman, il nome nuovo che al suo esordio sei giorni fa ha segnato un eurogol decisivo al suo terzo pallone toccato in maglia rossoblù: c’è Mattia Felici sulla sinistra.

Sarà quindi 4-3-3 il modulo del Cagliari, che si oppone all’Atalanta con tre dei quattro i giocatori presi dai bergamaschi in estate: Michel Adopo a centrocampo (con il già citato Deiola e Antoine Makoumbou), Nadir Zortea alto a destra e ovviamente Roberto Piccoli in avanti. L’altro ex, José Luis Palomino, parte dalla panchina così come Nicolas Viola e Zito Luvumbo. Nessun’altra sorpresa nella formazione iniziale rossoblù, mentre ce ne sono tantissime nei nerazzurri: fuori Éderson e Marten de Roon a centrocampo, giocano l’ex Ibrahim Sulemana (prima da titolare in stagione, appena la sesta presenza) e Mario Pašalić. Fuori anche Berat Djimsiti, l’altro ex Raoul Bellanova e Charles De Ketelaere, tutti per via dell’impegno in Champions League dove la squadra di Gian Piero Gasperini dovrà rimontare – martedì – la sconfitta al 94’ col Club Brugge arrivata su rigore più che discutibile.

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, l’arbitro è Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido. Su unionesarda.it il live dell’anticipo di campionato, su Radiolina collegamento dalle 14.30 con la radiocronaca di Lele Casini dal Gewiss Stadium e – a seguire – il post partita con tutti i commenti.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Tolói; Cuadrado, Sulemana, Pašalić, Ruggeri; Samardžić, Brescianini; Retegui.

In panchina: Rui Patrício, Rossi, Éderson, de Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Cassa, Palestra, V. Vlahović, Del Lungo, Zappacosta.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Piccoli, Felici.

In panchina: Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Luvumbo, Mutandwa.

Allenatore: Davide Nicola.

