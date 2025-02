Il Cagliari giocherà sabato alle ore 15 nella venticinquesima giornata di Serie A, in casa dell’Atalanta: l’arbitro al Gewiss Stadium sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Questa la decisione dell’Aia, sotto i riflettori dopo un ultimo turno molto contestato a livello di direzioni di gara e Var (Como-Juventus, Empoli-Milan, Torino-Genoa e Inter-Fiorentina in particolare). Come assistenti ci saranno Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Gamal Mokhtar della sezione di Lecco, quarto ufficiale Francesco Cosso (Reggio Calabria). Al Var Marco Guida (Torre Annunziata) e Gianluca Manganiello (Pinerolo, sarà lui l’assistente).

Marchetti torna ad arbitrare in Serie A dopo due mesi, l'ultima volta era stata il 7 dicembre in Juventus-Bologna. Col Cagliari una sola vittoria, all'esordio il 17 ottobre 2021 (3-1 alla Sampdoria), poi due sconfitte e altrettanti pareggi fra A, B e Coppa Italia. L'ultima è del 26 novembre 2023, 1-1 in casa col Monza.

Queste le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A, in programma da venerdì a lunedì e col derby d’Italia Juventus-Inter di domenica come big match.

Bologna-Torino venerdì 14 febbraio ore 20.45 - Michael Fabbri

Atalanta-Cagliari sabato 15 febbraio ore 15 - Matteo Marchetti

Lazio-Napoli sabato 15 febbraio ore 18 - Davide Massa

Milan-Verona sabato 15 febbraio ore 20.45 - Francesco Fourneau

Fiorentina-Como domenica 16 febbraio ore 12.30 - Marco Piccinini

Monza-Lecce domenica 16 febbraio ore 15 - Giuseppe Collu

Udinese-Empoli domenica 16 febbraio ore 15 - Daniele Doveri

Parma-Roma domenica 16 febbraio ore 18 - Daniele Chiffi

Juventus-Inter domenica 16 febbraio ore 20.45 - Maurizio Mariani

Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio ore 20.45 - Livio Marinelli

