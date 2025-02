«Sappiamo che andiamo ad affrontare una grande squadra, ma nella partita singola, attraverso l’applicazione e l’attenzione, il calcio può regalare delle sorprese». Davide Nicola ha massimo rispetto dell’avversario ma crede in ciò che fa, nelle qualità dei suoi giocatori, nella strategia provata e riprovata in questi giorni, e non si nasconde. «Noi andiamo a Bergamo per giocarcela e sono certo che ce la giocheremo. Si può fare», mostra il petto l’allenatore del Cagliari all’Atalanta in vista del match di domani pomeriggio a Bergamo.

«Chiaramente, serviranno organizzazione, convinzione e predisposizione al sacrificio». Non solo. «Dobbiamo proporre il nostro gioco, senza avere un atteggiamento passivo. Vogliamo giocarci la partita», ribadisce dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini. «Allo stesso tempo, dovremo essere abili a ritrovare subito le posizioni e a lavorare di squadra».

Indisponile Gaetano. «Ha subito una contusione al ginocchio, non ci sarà», anticipa lo stesso tecnico rossoblù. «Vedremo poi la settimana prossima se l’infortunio è risolvibile in tempi stretti».

Partiranno dalla panchina l’ultimo arrivato Coman e Luvumbo, che si era infortunato proprio contro l’Atalanta due mesi fa nella gara d’andata. «Coman è stato bravo a sfruttare il tempo a disposizione contro contro il Parma, ma dal punto di vista fisico deve ancora trovare il top della condizione», spiega Nicola. «Così come Luvumbo che si è allenato per la prima volta intensamente con noi questa settimana. È importante che entrambi abbiamo il giusto minutaggio, anche per evitare infortuni. Potranno comunque dare un contributo nel corso della gara».

