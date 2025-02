Sono ventitré i calciatori convocati da mister Nicola per la gara di sabato 15 febbraio in trasferta contro l’Atalanta.

Out Gianluca Gaetano e Giuseppe Ciocci. In attesa di accertamenti non sarà a disposizione il difensore della Primavera, aggregato alla prima squadra, Carlo Soldati, a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Nuova chiamata per il portiere della Primavera Henrijs Auseklis.

Portieri: Auseklis, Caprile, Sherri

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Felici

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou,

Attaccanti: Coman, Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli

(Unioneonline)

