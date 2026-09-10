Una serata dedicata allo sport, al gioco e alla socialità. L’associazione sportiva dilettantistica Basket Senorbì organizza un Open Day gratuito rivolto a bambine e bambini che vogliono avvicinarsi alla pallacanestro o semplicemente trascorrere un pomeriggio all’aria aperta giocando insieme.

L’appuntamento, inserito nel programma della nuova stagione sportiva e accompagnato dallo slogan “Insieme per giocare e crescere”, è in programma sabato 12 settembre dalle 18 alle 20 al Parco Santa Mariedda di Senorbì.

L’iniziativa è aperta ai nati dal 2013 al 2021. Durante le due ore i partecipanti potranno cimentarsi con i primi fondamentali della pallacanestro, giocare insieme agli istruttori della società e conoscere lo staff e le attività previste per la nuova stagione.

Un’occasione pensata soprattutto per i più piccoli, anche senza precedenti esperienze sul campo, con l’obiettivo di promuovere lo sport come momento di divertimento, aggregazione e crescita. Per informazioni è possibile contattare l’ASD Basket Senorbì al 329 669 7870 oppure scrivere a basketsenorbi@gmail.com.

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