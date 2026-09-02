Si è mossa rapidamente sul mercato la Dinamo per fare fronte all'assenza di due-tre mesi dell'infortunato Kaza Kajami-Keane. Arriva Brandon Tyre Young, play/guardia statunitense con passaporto bulgaro, alto 193cm, che compirà 35 anni a novembre.

Uscito da DePaul University, la stessa di Dalla Comegys, Young ha iniziato la carriera professionistica negli Stati Uniti con i Texas Legends in D-League. Nel 2015 l’approdo in Europa, dove ha militato nei campionati di Grecia, Svizzera, Libano, Ucraina, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Turchia e Francia. Tra le tappe più significative, l'esperienza al BBC Monthey, con cui nel 2016/17 ha conquistato il campionato svizzero e la Coppa di Lega come MVP delle finali e quella al Levski Sofia, con la Coppa di Bulgaria e la Supercoppa bulgara nel 2020.

Nell'ultima parte della sua carriera Young ha giocato in Turchia con l'MKE Ankaragücü (registrando 18 punti di media, 4 assist e 45% da tre punti) e in Francia con il Fos Provence Basket, dove nella stagione 2024/25 ha prodotto 13,2 punti di media nelle dieci gare disputate in Pro B. Dal 2023 Young è inoltre nel giro della Nazionale Bulgara, con cui ha maturato preziosa esperienza internazionale.

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