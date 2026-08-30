La prima uscita precampionato della Dinamo è vincente. A Vigevano, contro la neopromossa formazione locale, i biancoblù (blu scuro, quasi nero) vincono 74-69 trascinati dallo statunitense Bryce Nze. Più ala che pivot nel fisico, grandissimo dinamismo e presenza a rimbalzo offensivo (5 recuperi sotto il tabellone avversario) Nze ha costituito insieme a Nobili (13 punti) una coppai di lunghi solida e molto efficace.

Bene anche Monaldi con 7 assist e un +22 di plus/minus che dice molto sulla sua presenza come costruttore di gioco. Per Aromando, che ha dovuto giocare spesso da ala piccola, 10 punti.

Il coach Luca Vitali ha espresso soddisfazione: "Sono molto contento soprattutto delle reazioni che abbiamo avuto nel corso della partita. Stiamo continuando a mettere in campo. Offensivamente siamo stati bravi, i giovani hanno dato un contributo prezioso. Ho visto un'ottima difesa, soprattutto nel secondo tempo. Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi".

La Dinamo è stata brava a risalire dal -13 del secondo quarto e lo ha fatto quando in campo c'erano sia i giovani sia gli aggregati (9 punti per Longo) data l'assenza di ben quattro giocatori: il play canadese Kajami-Keane, l'ala estone Riismaa, il play Pisano e il capitano Brooks.

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