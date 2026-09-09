Ci sarà anche Brandon Young giovedì sera al PalaPirastu di Cagliari per la gara contro Bindisi (20.30) valida per la 1^ Sardinia Cup. Il play-guardia statunitense di passaporto bulgaro è stato chiamato per fronte all'assenza dell'infortunato Kaze Kajami-Keane.

Il nuovo straniero ha superato le visite mediche e si sta allenando col gruppo. Fisico e movenze più da guardia che da play (è alto 193cm) Young ha la necessaria esperienza e un buon controllo di palla per giocare sia insieme a Monaldi sia insieme a Grande.

Torna in campo per l'amichevole anche il lungo Bryce Nze, giocatore che sa fare tante cose, difesa e rimbalzi compresi, e quindi si incastra bene con qualsiasi compagno di reparto. Nel Brindisi, allenato da Brienza, uno storico avversario della Dinamo: il play Andrea Cinciarini, ex Reggio Emilia e Milano, che è il recordman italiano per assist totali.

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