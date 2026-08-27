La Dinamo si prepara alla prima amichevole: sabato al PalaElachem di Vigevano (inizio alle 20.30) contro i padroni di casa, neopromossi in Serie A2, per il “Trofeo Rotary Lomellina”. Saranno assenti il play Kajami-Keane, impegnato con la nazionale canadese, e l'ala piccola Joonas Riisma, che invece sta giocando con la nazionale di Estonia.

Il coach Luca Vitali fa il punto: «Iniziano i test e non vogliamo sovraccaricare i ragazzi, abbiamo un minutaggio stabilito proprio per non sforzare i giocatori. Nelle amichevoli vogliamo mettere a punto quanto preparato in allenamento».

Il tecnico biancoblù anticipa qualcosa sul sistema di gioco: «I giocatori devono essere autonomi in campo. Hanno la mia fiducia ma devono avere anche gli strumenti adatti per esprimere il proprio talento. Il nostro sistema prevede letture in base alla difesa».

Coach Vitali è soddisfatto del gruppo: «Ci sono gerarchie, ma questa squadra può avere protagonisti diversi ogni partita. Quello che mi fa piacere è che vedo già una buona connessione tra i ragazzi e grande piacere nel passarsi la palla e questo può essere divertente per chi ci vede giocare».

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