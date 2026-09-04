I duemila tifosi del PalaSerradimigni prima si gustano la presentazione della nuovissima Dinamo, poi la vedono battere 76-71 la Virtus Zagabria, giovane formazione croata che ha nell'ex biancoblù Filip Kruslin (4 anni a Sassari) il veterano.

La squadra sassarese ha indossato delle inedite maglie oronero. Il coach Luca Vitali ha dovuto fare a meno del fratello Michele e dell'americano Nze, fermi precauzionalmente visti i carichi di lavoro, e non ha potuto schierare né Pisano, né l'infortunato Kajami-Keane, né il suo sostituto Brandon Young, appena arrivato.

La gara è rimasta in equilibrio per tre quarti, poi nell'ultima frazione un Riismaa tuttofare si è unito al play Monaldi e all'ala Aromando per dare il primo strappo alla gara che è stato completato dal diciassettenne Cipriano per il +12 al 34'. Migliori realizzatori della Dinamo Aromando con 17 punti e Riisma con 10.

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